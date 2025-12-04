Archeologia e territorio Collepetroso si svela

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vedere dal vivo come riemerge dal passato remoto una civiltà sepolta del Chianti (e alimentare così il turismo culturale come da programma della giunta di Radda): il Gruppo Archeologico Salingolpe ha messo in agenda due nuove giornate di visita agli scavi archeologici del Castellare di Collepetroso, sulle alte colline tra Radda e Castellina, in programma domenica 7 e domenica 14 dicembre, con inizio alle 11. L’iniziativa - che unisce divulgazione scientifica, conoscenza del territorio, esperienza enogastronomica - offre ai partecipanti la possibilità di esplorare un sito unico nel suo genere, guidati dagli archeologi professionisti e dai volontari del Gruppo Salingolpe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

archeologia e territorio collepetroso si svela

© Lanazione.it - Archeologia e territorio. Collepetroso si svela

News recenti che potrebbero piacerti

Archeologia e territorio. Collepetroso si svela - Vedere dal vivo come riemerge dal passato remoto una civiltà sepolta del Chianti (e alimentare così il turismo culturale ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Archeologia Territorio Collepetroso Svela