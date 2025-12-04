Archeologia e territorio Collepetroso si svela
Vedere dal vivo come riemerge dal passato remoto una civiltà sepolta del Chianti (e alimentare così il turismo culturale come da programma della giunta di Radda): il Gruppo Archeologico Salingolpe ha messo in agenda due nuove giornate di visita agli scavi archeologici del Castellare di Collepetroso, sulle alte colline tra Radda e Castellina, in programma domenica 7 e domenica 14 dicembre, con inizio alle 11. L’iniziativa - che unisce divulgazione scientifica, conoscenza del territorio, esperienza enogastronomica - offre ai partecipanti la possibilità di esplorare un sito unico nel suo genere, guidati dagli archeologi professionisti e dai volontari del Gruppo Salingolpe. 🔗 Leggi su Lanazione.it
