Aprire nuove vie | la sfida del Sant’Anna Manetti | La formazione è il motore del cambiamento

PISA – “Agire nel presente, costruire il futuro”. Non è solo il titolo scelto per l’inaugurazione dell’anno accademico 20252026. È la missione che la Scuola Superiore Sant’Anna si è data e che la Regione Toscana condivide pienamente. A sottolinearlo è stata l’assessora all’università e ricerca, Cristina Manetti, intervenuta alla cerimonia al fianco del rettore Nicola Vitiello. Un messaggio definito “potente e necessario”, rivolto direttamente alle nuove generazioni. Il Sant’Anna si conferma un punto di riferimento. Manetti lo ha descritto come un’eccellenza nazionale nelle scienze applicate e nell’innovazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it