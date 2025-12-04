Apre a Trentola Ducenta il nuovo Mondadori Bookstore | FOTO

La Campania accoglie una nuova libreria Mondadori Store: apre oggi, venerdì 5 dicembre, il Mondadori Bookstore MA all’interno del Centro Commerciale Jambo1 di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta.La nuova apertura segna un ulteriore passo nella crescita di Mondadori Store, che ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Apre a Trentola Ducenta il nuovo Mondadori Bookstore | FOTO

