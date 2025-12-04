Appuntamento in Piazza con l' on Augusta Montaruli Fdi | C’era una volta Torino

Laverita.info | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra cortei radicalizzati, assalti alle redazioni e tensioni legate al caso dell’imam espulso, Augusta Montaruli analizza la deriva delle piazze torinesi e avverte: senza misure tempestive, il capoluogo rischia di diventare il laboratorio nazionale di un nuovo estremismo di strada. Ospite l’on. Augusta Montaruli Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Laverita.info

appuntamento in piazza con l on augusta montaruli fdi c8217era una volta torino

© Laverita.info - Appuntamento in Piazza con l'on. Augusta Montaruli (Fdi) | C’era una volta Torino

Altri contenuti sullo stesso argomento

Marco Pantani, dedicato a lui il secondo appuntamento del Festival L'Augusta - La conferma arriva anche dall'ennesimo tutto esaurito di mercoledì sera alla Casa del Boia dove è stato presentato, come secondo appuntamento stagionale de L ... Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Appuntamento Piazza On Augusta