Apple via il capo del design | Alan Dye passa in Meta

Apple perde un altro pezzo. L’azienda di Cupertino ha infatti confermato l’addio di Alan Dye, capo del design e figura centrale nell’evoluzione visiva dell’interfaccia dei sistemi operativi e delle applicazioni sui melafonini. Tra i suoi ultimi lavori spicca il Liquid Glass, introdotto con la gamma di iPhone 17, che simula un materiale trasparente e riflettente simile al vetro. Passerà in Meta dove, dal 31 dicembre 2025, sarà Chief Design Officer e guiderà un team per la progettazione di hardware, software e integrazione dell’IA nelle interfacce. Lo riporta Bloomberg, notizia poi confermata da Mark Zuckerberg con alcuni post su Threads. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Apple, via il capo del design: Alan Dye passa in Meta

News recenti che potrebbero piacerti

Apple, via anche il capo del design: Alan Dye guiderà il nuovo studio creativo di Meta Vai su X

Cambio di rotta per Apple, nuovo capo della divisione IA #Apple https://gizchina.it/2025/12/apple-nuovo-capo-divisione-ia/ - facebook.com Vai su Facebook

Apple, via il capo del design: Alan Dye passa in Meta - Apple perde un altro pezzo: Alan Dye, capo del design che ha ideato anche il Liquid Glass di iPhone, passa in Meta a fine anno. Lo riporta msn.com

Apple perde Alan Dye, il designer che ha disegnato l’interfaccia dei sistemi operativi - Scott Cannon, Evans Hankey e Tang Tan — tutti protagonisti di una stagione cruciale del design e della progettazione hardware — hanno scelto di lasciare Apple per contribuire alla nascita di un nuovo ... macitynet.it scrive

Apple, il capo del design Jony Ive lascia l’azienda. Ma poi rientra dalla finestra - Il Chief Design Officer di Apple, Jony Ive, veterano da più di venti anni dell’azienda e responsabile del design dei ... corrierecomunicazioni.it scrive

Apple fatica a trovare il nuovo Jony Ive, capo del design hardware - È difficile trovare qualcuno in grado di assumere il ruolo che un tempo era di Jony Ive, l’ex Chief Design Officer che ha lasciato Apple a giugno del 2019 per fondare LoveFrom una società indipendente ... Si legge su macitynet.it

Apple, continua l’esodo dei manager: lascia anche il capo del design di prodotto - Questa volta tocca al capo del design di prodotto, Tang Tan, che lascia Cupertino per approdare allo studio di design LoveFrom di Jony Ive. Come scrive primaonline.it

OpenAI e l’ex capo design di Apple affrontano problemi tecnici su dispositivo AI - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... Si legge su it.investing.com