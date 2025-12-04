Appiccò incendio al primo piano del Comune processo bis per un 35enne
Processo bis per un 35enne di Sarno, che a febbraio scorso appiccò un incendio al primo piano del comune di Sarno, in particolare nell'area dei Servizi Sociali.Il processoL'uomo fu condannato in primo grado a 3 anni di reclusione. Diede fuoco a faldoni e documenti, secondo le indagini. Il gesto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
