Appiccò incendio al primo piano del Comune processo bis per un 35enne

Salernotoday.it | 4 dic 2025

Processo bis per un 35enne di Sarno, che a febbraio scorso appiccò un incendio al primo piano del comune di Sarno, in particolare nell'area dei Servizi Sociali.Il processoL'uomo fu condannato in primo grado a 3 anni di reclusione. Diede fuoco a faldoni e documenti, secondo le indagini. Il gesto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

