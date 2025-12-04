Appalti Ue Federica Mogherini si dimette | In linea con il massimo rigore e correttezza sempre tenuti

Bruxelles, 4 dicembre2025 - Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa con una mail inviata allo staff e agli studenti della prestigiosa scuola di Bruges. "In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d'Europa e Direttore dell'Accademia diplomatica dell'Unione europea", scrive la Mogherini. "Sono certa che la comunità del Collegio nei nostri tre campus continuerà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Appalti Ue, Federica Mogherini si dimette: “In linea con il massimo rigore e correttezza sempre tenuti”

Contenuti che potrebbero interessarti

Appalti Ue, Federica Mogherini rilasciata dopo 10 ore: «Collaboro coi giudici». Sannino si dimette, una «talpa» tra i suoi dietro l’indagine? Vai su X

Federica #Mogherini formalmente indagata per frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Con lei coinvolti con le stesse accuse anche Stefano Sannino e Cesare Zegretti. Lo comunica la Procura europea: ne - facebook.com Vai su Facebook

Appalti Ue, Federica Mogherini si dimette: “In linea con il massimo rigore e correttezza sempre tenuti” - L’ex ministra ha inviato una mail: “Ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d'Europa e Direttore dell'Accademia diplomatica dell'Unione europea" ... Scrive msn.com

Inchiesta sui fondi Ue, Federica Mogherini si dimette dal Collegio d’Europa - Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa dopo l'inchiesta sui fondi Ue in cui è accusata di frode ... Riporta fanpage.it

Chi è Federica Mogherini, l’ex ministra italiana fermata a Bruxelles e accusata di frode in Ue - Federica Mogherini, 52 anni, è stata deputata del Pd, ministra degli Esteri nel governo Renzi e Alta rappresentante dell'Unione europea ... Riporta fanpage.it

Corruzione in Ue, Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d'Europa - L'ex Alta rappresentante UE per gli affari esteri si è dimessa dalla prestigiosa istituzione accademica europea nel contesto dell'inchiesta sulla corruzione ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Inchiesta su appalti Ue, Mogherini rilasciata dopo gli interrogatori - È stata rilasciata nella notte Federica Mogherini, fermata a Bruxelles nell'ambito di un'inchiesta della Procura Ue sull'uso dei fondi per la formazione dei giovani diplomatici europei. Da rainews.it

Federica Mogherini fermata a Bruxelles: «Frode in appalti pubblici e corruzione sui programmi di formazione per giovani diplomatici». Fermati anche Stefano Sannino e Cesare ... - A dare la notizia i media belgi: Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa, è stata Alta rappresentante dell'Ue per la politica estera. Si legge su msn.com