Appalti scuolabus truccati in Friuli | 19 indagati e già quattro condanne
Un sistema illecito finalizzato a garantire appalti pubblici per l’acquisto di scuolabus. Succede in Friuli Venezia-Giulia e a essere favorita sarebbe un’azienda con sede in provincia di Venezia, vincitrice di tutte le gare esaminate. L’inchiesta, denominata “Filobus”, è coordinata dalle Procure di Udine e Pordenone ed è partita nel 2022 da un’indagine della Guardia di finanza di Udine che ha ricostruito 14 procedure di gara bandite tra le due città friulane dal valore complessivo superiore a 1,6 milioni di euro. Gare tutte vinte dalla società veneta. Le Fiamme Gialle hanno perquisito diversi uffici tecnici in vari enti locali e hanno sequestrato fascicoli di gara e computer ai funzionari coinvolti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
