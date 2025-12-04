Appalti e disuguaglianze Alla Sapienza ci sono lavoratori di serie A e di serie B

Stesse mansioni, stessa università, ma contratti e stipendi diversi. È la storia dei lavoratori che da anni, alcuni anche più di dieci, svolgono servizio di vigilanza non armata e portierato all’interno dell’Università La Sapienza di Roma, una delle più grandi e prestigiose d’Europa. Tra premi e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

