Gianluigi Turconi era riverso a terra, in strada, vicino al lungolago di Bellano. Era semiassiderato, dopo una intera notte all’addiaccio, coperto solo da una giacca e dai suoi vestiti che indossava, senza che nessuno potesse scorgerlo nel buio della notte e in un paese affollato di turisti d’estate, ma che d’inverno si svuota e dopo una certa ora diventa deserto. Era confuso e allo stremo delle forze, però ancora cosciente e in grado di pronunciare qualche parola. "Mi sono slogato una caviglia, mi fa male – ha raccontato -. Sono caduto e non sono più riuscito a rialzarmi". Nonostante i soccorsi e la corsa in ospedale, poco dopo il ricovero è morto in seguito ad un arresto cardiocircolatorio dovuto probabilmente all’ ipotermia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anziano ucciso dal freddo: "Non riesco a rialzarmi"