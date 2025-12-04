Antonelli dopo le minacce social | Scansarmi per favorire Norris? Non lo farei mai Il Mondiale lo vince

Il pilota bolognese dopo il GP del Qatar: "Lui e Verstappen mi hanno mandato dei messaggi. Non cambierò modo di correre e non farei mai cose del genere. La vittoria del Mondiale la meritano tutti, ma Max ha fatto cose straordinarie nella seconda parte di stagione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Antonelli dopo le minacce social: "Scansarmi per favorire Norris? Non lo farei mai. Il Mondiale lo vince..."

