Antonella Clerici il no alle nozze con Garrone | Mi sono già sposata non chiedo l’annullamento

C’è un momento nella vita in cui la consapevolezza prende il sopravvento sui sogni “da copertina”. Per Antonella Clerici quel momento sembra essere arrivato. Così, nella quiete della sua “casa nel bosco”, la conduttrice di É sempre mezzogiorno e The Voice Senior è giunta a una conclusione che mette a tacere una volta e per tutte anni di indiscrezioni: non sposerà il compagno Vittorio Garrone. A spiegare il motivo è stata lei stessa, in un’intervista al settimanale Oggi. Perché Antonella Clerici non sposerà Vittorio Garrone?. Nessuna crisi all’orizzonte, anzi un rapporto più solido che mai. Nella sua ultima intervista, Antonella Clerici ha spiegato in parole molto semplici perché non sta pensando alle nozze con il compagno, Vittorio Garrone. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Antonella Clerici, il “no” alle nozze con Garrone: “Mi sono già sposata, non chiedo l’annullamento”

