Antisemitismo il ddl Delrio spacca la sinistra Bonelli | Colpisce chi critica le azioni di Israele Boccia | Non è la posizione del Pd

Un disegno di legge per contrastare l’antisemitismo fa esplodere la polemica all’interno del centrosinistra, col capogruppo del Pd al Senato che deve prendere le distanze dal provvedimento, nonostante le undici firme di parlamentari dem. La norma, composta da sei articoli, è stata annunciata il 20 novembre scorso e la scorsa settimana è stata assegnata alla commissione Affari costituzionali del Senato. Porta le firme di Graziano Delrio, Simona Malpezzi, Antonio Nicita, Alessandro Alfieri, Alfredo Bazoli, Pier Ferdinando Casini, Tatiana Roijc, Filippo Sensi, Valeria Valente, Walter Verini e Sandra Zampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Antisemitismo, il ddl Delrio spacca la sinistra. Bonelli: “Colpisce chi critica le azioni di Israele”. Boccia: “Non è la posizione del Pd”

Argomenti simili trattati di recente

Un ddl a firma di Graziano Delrio (Pd) propone di adottare le definizione di antisemitismo dell’Ihra, un’organizzazione internazionale dedicata alla memoria dell’Olocausto. Questa considera antisemitismo anche alcune critiche radicali allo Stato di Israele, e pe - facebook.com Vai su Facebook

Delrio presenta un ddl contro l’antisemitismo. Boccia: “Non rappresenta il Pd” Vai su X

Antisemitismo, la proposta di Delrio spacca il Pd. Boccia: “Non rappresenta il partito” - Il ddl, firmato da dieci senatori dem ma depositato a titolo personale, riapre il dibattito. Secondo huffingtonpost.it

Antisemitismo, il Ddl Delrio agita Pd e ‘campo largo’ - (askanews) – Il Ddl Delrio contro l’antisemitismo agita Pd e ‘campo largo’, la proposta dell’ex ministro viene disconosciuta dal partito e provoca le critiche di Avs, con Angelo Bonelli c ... Da msn.com

Antisemitismo, Delrio presenta un ddl. Boccia: "E' a titolo personale" - Sono contenuti nel disegno di legge comunicato dai senatori del Pd alla presidenza lo scorso 20 novembre. Da ansa.it

Il Pd si smarca da Delrio. Boccia: "Il ddl sull'antisemitismo è stato presentato a titolo personale" - Il capogruppo in Senato spiega che la proposta "non rappresenta la posizione del gruppo né quella del partito". Come scrive ilfoglio.it

**Antisemitismo: Boccia, 'ddl Delrio sua iniziativa, non è posizione Gruppo e partito'** - “Il Gruppo del Pd al Senato non ha presentato alcun disegno di legge in materia di antisemitismo. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

ANTISEMITISMO: MALPEZZI (PD), DDL DELRIO RAFFORZA STRATEGIA NAZIONALE - “Ho sottoscritto con convinzione il disegno di legge di Graziano Delrio che si intitola ‘disposizioni per la prevenzione e il contrasto all’antisemitismo e per il rafforzamento della str ... Secondo 9colonne.it