Another Love replica puntata 4 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 4 dicembre – la soap turca Another Love.  Nella puntata odierna Leyla sorprende Dogan in un magazzino mentre sta tentando di uccidere Sadik. Leyla riesce ad arrestare Dogan e lo sottopone ad un interrogatorio, dicendogli che conosce tutta la verità. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 44 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

