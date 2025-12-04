Annicchiarico Veneto | In piano sanitario nazionale aggiornare priorità programmazione

Roma, 04 dic. - (Adnkronos) - “Dopo tutto il tempo trascorso senza un Piano sanitario nazionale, credo che sia giusto, in questo momento, pensarne uno che aggiorni le priorità programmatorie nazionali”. Sono le parole di Massimo Annicchiarico, direttore generale dell'Area sanità e sociale di Regione Veneto, in occasione della presentazione, a Roma, del report ‘La programmazione sanitaria per l'equità', condotto da Salutequità. “Ci sono 2 elementi che hanno particolare rilevanza - afferma Annicchiarico - Il primo è la condivisione, fra ministero e Regioni, sui contenuti del Piano” perché non sia esclusivamente ‘calato dall'alto', ma sia partecipato, in ordine ai temi che le Regioni possono aggiungere all'agenda di priorità nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

