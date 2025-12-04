Anna in concerto a Torino per l' ultima data del Vera Baddie Tour 2025 | la scaletta

Sabato 6 dicembre Anna sarà in concerto a Torino per l'ultima data del Vera Baddie Tour 2025. Anna Pepe fin dall'inizio della sua carriera ha sempre potuto contare sul sostegno della sua famiglia. La mamma Stella Sanvitale è una scultrice e il papà Cristian Pepe è un ex calciatore che ha giocato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Anna in concerto a Torino per l'ultima data del Vera Baddie Tour 2025: la scaletta

