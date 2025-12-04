Anna è l’artista femminile più ascoltata su Spotify nel 2025 in Italia
Anna Pepe è risultata per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata dell’anno su Spotify Italia. Anna Pepe è risultata per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata dell’anno su Spotify Italia. L’artista si riconferma al primo posto degli ascolti sulla popolare piattaforma anche nel 2025, nel bel mezzo del suo tour sold out, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, che l’ha vista salire sul palco dell’Unipol Forum di Milano per tre serate consecutive e portare il suo spettacolo nelle arene di tutt’Italia, da Nord a Sud. Anna ha costruito un vero manifesto generazionale: un’esperienza capace di creare un legame autentico con chi la segue e di parlare a un grande pubblico, abbattendo distanze e barriere. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
