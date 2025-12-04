Anna Ascani senza vergogna | Sulla legittima difesa Meloni non ha fatto nulla
O muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il Pd. Aveva ragione Roberto Vannacci, viviamo davvero in un mondo al contrario. In un mondo nel quale il Partito democratico per anni si è battuto contro chi lamentava un deficit di sicurezza e chiedeva garanzie per la legittima difesa. E ora, invece, accusa il governo di non fare abbastanza per proteggere i cittadini. A 4 di sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, Anna Ascani si è lasciata andare a un sermone a tema sicurezza. "Per esempio questo è un governo che è intervenuto molte volte su molte cose - ha detto la dem -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
