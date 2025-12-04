anime e demoni indaga il capitano pareschi

Ferrara, primi anni Duemila. Un cadavere affiora dalle acque del fossato del Castello Estense, avvolto nella nebbia. Indossa una tonaca. Si tratta di omicidio o di suicidio? Le videocamere di sorveglianza non registrano movimenti sospetti, ma i segni inquietanti sul corpo fanno pensare al peggio. Chi ha ucciso, e perché proprio lì, nel cuore della città? C’è materia per una nuova indagine del capitano Arturo Pareschi, carabiniere testardo e disilluso, personaggio creato da Alessandra Mancini e Marco Boni. La presentazione del libro, è la seconda indagine, intitolato ’Status animarum. La chiave del demonio’ (Faust Edizioni) sarà giovedì 11, alle 17, nella biblioteca Ariostea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

