Angelo Carotenuto ha aperto la decima edizione del Foggia Festival Sport Story
La decima edizione del Foggia Festival Sport Story, intitolata emblematicamente "10", è stata inaugurata ieri sera – mercoledì 3 dicembre – negli spazi del Tennis Club di Foggia con uno degli appuntamenti più attesi dell'intero programma: l'incontro con Angelo Carotenuto, autore del romanzo La.
