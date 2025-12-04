Angelina Mango sarà in concerto al Teatro dell’Aquila

Torna sul palco Angelina Mango, dopo un lungo periodo di pausa, e passa in concerto al Teatro dell’Aquila di Fermo il 21 marzo 2026. La data fermana fa parte del tour della cantautrice ventiquattrenne, nata a Maratea, dal titolo " Nina canta nei Teatri ". L’annuncio è dell’assessore alla cultura Micol Lanzidei che spiega: "Mentre il 2025 sta per terminare, il nostro lavoro di programmazione di grandi eventi, anche per i prossimi mesi, non si ferma mai ed ecco l’annuncio del concerto di Angelina Mango che con il suo tour approderà nella nostra città al Teatro dell’Aquila il 21 marzo 2026. Un grazie alla Best Eventi ed all’impegno instancabile degli uffici comunali per dare alla città ed al territorio grandi manifestazioni, anche sulla base delle richieste degli artisti che chiedono di poter fare il loro concerto nel teatro cittadino, sempre più riferimento e motore dell’attività di spettacolo a livello regionale e non solo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Angelina Mango sarà in concerto al Teatro dell’Aquila

