Angelina Mango 10 tappe e un sincero racconto | la cantautrice in concerto al Teatro Colosseo

Il 16 marzo Angelina Mango sarà in concerto al Teatro Colosseo di Torino. Dopo la pubblicazione a sorpresa, lo scorso ottobre, dell’album caramé (Latarma RecordsDistribuzione ADA Music Italy): “15 tracce +1” che la cantautrice ha voluto condividere con il pubblico e che raccontano i suoi ultimi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Angelina Mango, 10 tappe e un sincero racconto: la cantautrice in concerto al Teatro Colosseo

Contenuti che potrebbero interessarti

Angelina Mango torna sul palco con un progetto che racconta la parte più autentica e personale della sua musica. Dal 2 marzo 2026 partirà “Nina Canta nei Teatri”, un tour prodotto da Live Nation che attraverserà dieci città italiane e che approderà a Bari il - facebook.com Vai su Facebook

#angelina mango torna live, #tour nei teatri: a Napoli il 2 marzo Vai su X

Angelina Mango torna dal vivo, annunciato il tour teatrale: tappe anche in Sicilia | DATE - Dopo aver pubblicato a sorpresa l’album caramè, il 16 ottobre scorso, Angelina Mango annuncia ora il ritorno live con Nina canta nei teatri, un tour teatrale per proseguire questo percorso di condivis ... Scrive strettoweb.com

ANGELINA MANGO in concerto da marzo “NINA CANTA NEI TEATRI” [Info e Biglietti] - Angelina Mango annuncia NINA CANTA NEI TEATRI, un tour teatrale in partenza il prossimo 2 marzo da Napoli e che in 10 tappe toccherà le principali città italiane. newsic.it scrive

Angelina Mango ha annunciato un nuovo tour - Angelina Mango ha annunciato nuove date: dopo l’arrivo a sorpresa del disco caramé, oggi è arrivato l’annuncio di Nina canta nei teatri, tour teatrale in partenza il prossimo 2 marzo da Napoli e che i ... Secondo rollingstone.it

Angelina Mango ritorna in tour, dal 2 marzo tappe in tutta Italia: doppio appuntamento siciliano - Dopo aver pubblicato a sorpresa l'album Caramè , il 16 ottobre scorso, A ngelina Mango annuncia ora il ritorno live con Nina canta nei teatri , un tour ... Segnala msn.com

Angelina Mango torna sul palco: il tour nei teatri a marzo 2026 - A due anni dal suo ultimo concerto, Angelina tornerà finalmente a esibirsi dal vivo: in scaletta, anche le nuove canzoni di “caramè” ... Lo riporta radioitalia.it

Angelina Mango, il ritorno live con ''Nina canta nei teatri'' - Il 16 ottobre Angelina Mango ha pubblicato a sorpresa l’album caramé (Latarma Records/Distribuzione ADA Music Italy): “15 tracce +1” che la cantautrice ha voluto condividere con il pubblico e che ... giornaledipuglia.com scrive