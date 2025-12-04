Angelica Tuccini chi è Mimì di L’Altro Ispettore | età e biografia della giovanissima attrice

Angelica Tuccini chi è la dolcissima Mimì di L’Altro Ispettore. Angelica Tuccini è Mimì della fiction L’Altro Ispettore, uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico. Figlia di Mimmo, il protagonista interpretato da Alessio Vassallo. Nonostante la sua giovane età, Angelica Tuccini è già considerata una promessa del doppiaggio e della recitazione in Italia. La sua carriera è iniziata a soli 6 anni, quando i genitori la iscrissero a un corso di doppiaggio, e da allora ha continuato a crescere artisticamente. Angelica Tuccini età, dove è nata l’attrice. Angelica Tuccini età 10 anni, è nata il 25 luglio 2015 a Roma. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

