Angelica Tuccini chi è Mimì di L’Altro Ispettore | età e biografia della giovanissima attrice
Angelica Tuccini chi è la dolcissima Mimì di L’Altro Ispettore. Angelica Tuccini è Mimì della fiction L’Altro Ispettore, uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico. Figlia di Mimmo, il protagonista interpretato da Alessio Vassallo. Nonostante la sua giovane età, Angelica Tuccini è già considerata una promessa del doppiaggio e della recitazione in Italia. La sua carriera è iniziata a soli 6 anni, quando i genitori la iscrissero a un corso di doppiaggio, e da allora ha continuato a crescere artisticamente. Angelica Tuccini età, dove è nata l’attrice. Angelica Tuccini età 10 anni, è nata il 25 luglio 2015 a Roma. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
Questa sera su RAI 1 ci sarà - L'altro Ispettore - martedì 2 e mercoledì 3 dicembre alle ore 21:30 le prime 2 puntate... Nel Cast oltre a Cesare Bocci, Alessio Vassallo, Francesca Inaudi, Silvia Mazzieri, Angelica Tuccini, Matilde Bernardi...anche Filippo Fattorini - facebook.com Vai su Facebook