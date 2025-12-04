Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori bis | l’annuncio sui social

Lidentita.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni diventeranno genitori per la seconda volta. La coppia nata a Uomini e Donne ha condiviso la notizia con un video pubblicato sui social questa mattina, mettendo fine alle voci che circolavano sulla presunta nuova gravidanza dell’influencer, già mamma della piccola Ginevra, venuta alla luce . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

andrea zelletta e natalia paragoni genitori bis l8217annuncio sui social

© Lidentita.it - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori bis: l’annuncio sui social

Altre letture consigliate

andrea zelletta natalia paragoniAndrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori bis, l’annuncio della seconda gravidanza - La coppia ha annunciato la seconda gravidanza con un video pubblicato su Instagram. Secondo fanpage.it

andrea zelletta natalia paragoniNatalia Paragoni e Andrea Zelletta di nuovo genitori: l'annuncio insaspettato della gravidanza - Una ecografia poggiata sul tavolo, un video ironico sulle tipiche voglie della gravidanza e quel «finalmente vi possiamo dire che... Segnala msn.com

andrea zelletta natalia paragoniNatalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il secondo figlio: ecco l'annuncio ironico - Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il secondo figlio: ecco l'annuncio ironico della coppia nata a Uomini e ... Come scrive gossip.it

andrea zelletta natalia paragoniUomini e donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni annunciano la seconda gravidanza su Instagram (video) - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, già genitori della piccola Ginevra, annunciano la seconda gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Secondo msn.com

andrea zelletta natalia paragoniAndrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano il secondo figlio: l’annuncio social - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano il secondo figlio: l’annuncio social scelgono l'ironia per comunicare ... Segnala ilvicolodellenews.it

andrea zelletta natalia paragoniNatalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori bis: l’annuncio è dolcissimo - Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata la conferma: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventeranno di nuovo genitori ... Da dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Zelletta Natalia Paragoni