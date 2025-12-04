Andrea Zelletta e Natalia Paragoni di nuovo genitori | l’annuncio che ha commosso il web

La coppia di Uomini e Donne aspetta il secondo figlio: ecco il video virale di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni che ha fatto impazzire tutti C’è un’altra cicogna in volo per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne ha appena svelato con un video spassoso che presto diventeranno genitori per la seconda volta. Nessuna rivelazione sul sesso del bebè, ma un dettaglio è chiaro: il pancino c’è, e anche la gioia. Il siparietto condiviso sui social ha conquistato tutti. Natalia, tra una voglia e l’altra – dalle puntarelle al pane con Nutella, fino a una spremuta – rivela la dolce attesa in modo ironico e tenero. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni di nuovo genitori: l’annuncio che ha commosso il web

Approfondisci con queste news

«Siamo felicissimi di allargare la nostra famiglia», hanno condiviso Andrea Zelletta e Natalia Paragoni su Instagram, sorprendendo tutti i loro follower con la notizia della seconda gravidanza. I due, ormai genitori della piccola Ginevra, hanno scelto di racconta - facebook.com Vai su Facebook

"Andrea Passaretti" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta di nuovo genitori: l'annuncio insaspettato della gravidanza - Una ecografia poggiata sul tavolo, un video ironico sulle tipiche voglie della gravidanza e quel «finalmente vi possiamo dire che... Secondo leggo.it

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il secondo figlio: ecco l'annuncio ironico - Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il secondo figlio: ecco l'annuncio ironico della coppia nata a Uomini e ... Riporta gossip.it

Uomini e donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni annunciano la seconda gravidanza su Instagram (video) - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, già genitori della piccola Ginevra, annunciano la seconda gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Si legge su msn.com

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano il secondo figlio: l’annuncio social - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano il secondo figlio: l’annuncio social scelgono l'ironia per comunicare ... ilvicolodellenews.it scrive

Natalia Paragoni incinta del secondo figlio: l’annuncio social con Andrea Zelletta - Natalia Paragoni è di nuovo incinta: l’annuncio social con Andrea Zelletta conquista i fan. Segnala donnaglamour.it

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori bis: l’annuncio è dolcissimo - Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata la conferma: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventeranno di nuovo genitori ... dilei.it scrive