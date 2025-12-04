Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano il secondo figlio

. L’annuncio è arrivato stamattina, in un video social che ha confermato le voci che da tempo si inseguivano sulla gravidanza dell’influencer, la seconda dopo la nascita di Ginevra nata nel luglio di due anni. La clip mostra il modello assecondare le continue richieste alimentari della compagna che vanno dalle puntarelle al pane e Nutella fino alla spremuta d’aracia. Alla fine: “Io non ho voglia di niente “, dice lei alzandosi e mostrando le prime rotondità della pancia mentre bacia Andrea Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno insieme da sei anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano il secondo figlio

