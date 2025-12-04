Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano il secondo figlio

Metropolitanmagazine.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’annuncio è arrivato stamattina, in un video social che ha confermato le voci che da tempo si inseguivano sulla gravidanza dell’influencer, la seconda dopo la nascita di Ginevra nata nel luglio di due anni.  La clip mostra il modello assecondare le continue richieste alimentari della compagna che vanno dalle puntarelle al pane e Nutella fino alla spremuta d’aracia. Alla fine: “Io non ho voglia di niente “, dice lei alzandosi e mostrando le prime rotondità della pancia mentre bacia Andrea Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno insieme da sei anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

andrea zelletta e natalia paragoni aspettano il secondo figlio

© Metropolitanmagazine.it - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano il secondo figlio

Scopri altri approfondimenti

andrea zelletta natalia paragoniNatalia Paragoni e Andrea Zelletta di nuovo genitori: l'annuncio insaspettato della gravidanza - Una ecografia poggiata sul tavolo, un video ironico sulle tipiche voglie della gravidanza e quel «finalmente vi possiamo dire che... Scrive leggo.it

andrea zelletta natalia paragoniUomini e donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni annunciano la seconda gravidanza su Instagram (video) - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, già genitori della piccola Ginevra, annunciano la seconda gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Secondo msn.com

andrea zelletta natalia paragoniAndrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano il secondo figlio: l’annuncio social - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano il secondo figlio: l’annuncio social scelgono l'ironia per comunicare ... Scrive ilvicolodellenews.it

andrea zelletta natalia paragoniNatalia Paragoni incinta del secondo figlio: l’annuncio social con Andrea Zelletta - Natalia Paragoni è di nuovo incinta: l’annuncio social con Andrea Zelletta conquista i fan. Si legge su donnaglamour.it

andrea zelletta natalia paragoniNatalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il secondo figlio: ecco l'annuncio ironico - Il deejay 32enne aveva raccontato le emozioni della nascita della primogenita: "Ho assistito a tutto ed è stata l'esperienza più bella della mia vita, unica. Si legge su gossip.it

andrea zelletta natalia paragoniUomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano il secondo figlio: l’originale annuncio social - La notizia, che era già nell'aria da diverse settimane, ... isaechia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Andrea Zelletta Natalia Paragoni