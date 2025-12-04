Andrea Sempio sempre più nei guai perizia sul Dna | Da 476 a 2.153 volte

"L'ipotesi che Sempio Andrea (e tutti i soggetti imparentati con lo stesso per via patrilineare) abbia contribuito alla traccia Y428-Mdxs è approssimativamente da 476 a 2153 volte più probabile" rispetto alla ipotesi contraria. Questa è la conclusione del perito Denise Albani, che da mesi lavora alla terza inchiesta sul delitto di Garlasco. Le carte sono state consegnate stamane a tutte le parti in causa. L'esperta era stata incaricata dal giudice preliminare Daniela Garlaschelli di stabilire, esami scientifici alla mano, se le tracce genetiche trovate sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007, fossero attribuibili o meno a Sempio, amico di suo fratello Marco, indagato per concorso in omicidio dalla Procura di Pavia dall'inizio del 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio sempre più nei guai, perizia sul Dna: "Da 476 a 2.153 volte"

