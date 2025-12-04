Andrea Camilleri Viaggio a Vigata nell’Ottocento

Sul palco dei Rinnovati arriva ‘Il birraio di Preston’. I Teatri di Siena celebrano il centenario della nascita di Andrea Camilleri, l’autore del romanzo da cui è stato tratto lo spettacolo che da domani andrà in scena nelle consuete tre repliche (venerdì e sabato alle 21, domenica alle 17), che scandiscono la programmazione della stagione senese, curata dalla direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Lo spettacolo è portato in scena con la regia di Giuseppe Dipasquale, che ha firmato insieme allo stesso Camilleri la riduzione teatrale del romanzo. La vicenda si svolge a Vigata, il paese in cui sono ambientati i romanzi del commissario Montalbano, ma in questo caso in pieno Ottocento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

