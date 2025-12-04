Andrea Andermann riceve il Premio Messina Cinema&Opera

Prosegue con grande fermento la nona edizione del Messina Opera Film Festival, diretto da Ninni Panzera. Grande protagonista delle giornate è Andrea Andermann, regista e produttore innovatore del melodramma trasmesso in diretta globale, con quattro film rivoluzionari proiettati in originale tra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Andrea Andermann riceve il Premio Messina Cinema&Opera

Scopri altri approfondimenti

Andrea Andermann al Messina Opera Film Festival: «Il dramma lirico è pane indispensabile della mia vita quotidiana» https://gazzettadelsud.it/?p=2137479 Vai su Facebook

Messina Opera Film Festival, protagonisti Barry Purves e Andrea Andermann Vai su X

Chi è Andrea Bajani, il vincitore del premio Strega 2025 e di cosa parla L’anniversario - Andrea Bajani è il vincitore della 79a edizione del Premio Strega, il principale riconoscimento letterario italiano. Secondo fanpage.it