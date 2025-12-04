Ancora un femminicidio Pestata a morte in casa Il marito ora è in fuga

MONTE ROBERTO (Ancona) La tranquilla frazione di Pianello Vallesina è stata scossa da quella che appare una tragedia annunciata. Sadjide Muslija, 49 enne di origine macedone, da tanti anni in Italia, operaia in una ditta di confezioni a Jesi, è stata trovata massacrata nel suo letto. Il ritrovamento ieri, poco prima delle 13. Il principale indiziato, l’unica figura su cui convergono i sospetti investigativi, è il coniuge, Nazif Muslija, 50enne anche lui macedone, manovale in una vicina fabbrica di porte. L’uomo, precedenti per maltrammenti e una condanna, è scomparso dalla mattina di ieri: ha il telefono spento, e la sua ricerca si estende oltre i confini regionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ancora un femminicidio. Pestata a morte in casa. Il marito ora è in fuga

Altri contenuti sullo stesso argomento

Con buona pace dell’ottimista ministra Roccella,ancora un altro #femminicidio.Picchiata a morte dal marito,già arrestato per maltrattamenti ad aprile scorso ma poi rilasciato su patteggiamento #Ancona #Sajide Vai su X

Ancora un femminicidio. Pestata a morte in casa. Il marito ora è in fuga - In passato sfondò con un’ascia il parabrezza dell’auto della donna con lei dentro. Segnala quotidiano.net

Femminicidio nelle Marche, donna picchiata a morte in casa. Si cerca il marito - Un'escalation di maltrattamenti, l'arresto del marito che l'aveva aggredita con un'ascia in mano minacciando di ucciderla, poi la decisione di tornare a convivere e di ritirare la causa di separazione ... Da ansa.it

Femminicidio vicino ad Ancona, 49enne picchiata a morte in casa: si cerca il marito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio vicino ad Ancona, 49enne picchiata a morte in casa: si cerca il marito ... tg24.sky.it scrive

Picchiata a morte dentro casa dal marito, i vicini di casa: “Una famiglia normale, lui mai maleducato” - Erano tornati a convivere da poco nonostante fosse già stato arrestato per maltrattamenti. Scrive msn.com

Ancona, donna picchiata a morte in casa: si cerca il marito. Era già stato arrestato per maltrattamenti - L'uomo, operaio di un'azienda locale, questa mattina non si è presentato al lavoro e non è reperibile ... Si legge su msn.com

Ancona, donna picchiata a morte in casa. Ipotesi femminicidio - Il marito della vittima non si è presentato al lavoro questa mattina ed è irreperibile ... Da msn.com