Ancora maltempo in Toscana | prorogata l' allerta meteo
Continua il maltempo su arcipelago e costa centro-sud della Toscana, con pioggia e temporali che insisteranno per la giornata odierna e fino alla mattina di domani.La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi prorogato il bollettino di criticità con codice giallo per temporali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Maltempo, previsti temporali in Toscana il 4 dicembre. Emesso un avviso di codice giallo per isole e costa meridionale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Forte maltempo in Toscana. Piogge intense su pisano, lucchese e Appennino. Superate le soglie idrometriche: Ozzeri (Lucca, Ripafratta) Ombrone (Pistoia Pontelungo) Attenzione a possibili allagamenti e esondazioni #meteoeradar #Toscana #maltem Vai su X
Ancora maltempo in Toscana: prorogata l'allerta meteo - sud della Toscana, con pioggia e temporali che insisteranno per la giornata odierna e fino alla mattina di domani. Lo riporta msn.com
È sempre allerta meteo, continuano i temporali - TOSCANA: Sulla costa meridionale e sull'Arcipelago i rovesci non mollano: la Protezione Civile regionale decide di estendere lo stato di allerta ... toscanamedianews.it scrive
Ancora maltempo in Toscana, prorogata l'allerta - TOSCANA: La sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato fino alle 6 di domani mattina l'allerta gialla per temporali forti ... toscanamedianews.it scrive
Maltempo in Toscana: allerta gialla prorogata fino a domani - In questo scenario la Sala operativa della Protezione civile regionale, oltre a prorogare fino a doma ... Si legge su msn.com
Maltempo: la Regione Toscana alza l'allerta meteo ad arancione per la sicurezza idraulica - In questo scenario la Sala operativa della Protezione civile regionale, oltre a prorogare fino a dom ... Come scrive pisatoday.it
Maltempo, giovedì da incubo: scuole chiuse e allerta meteo in 6 regioni per temporali e mareggiate. Acqua alta a Venezia, mini-cicloni al Sud - Maltempo, da giovedì 4 dicembre, un minimo depressionario posizionato sul Mar Ionio, in movimento verso i Balcani, porta precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere ... Si legge su msn.com