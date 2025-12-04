Continua il maltempo su arcipelago e costa centro-sud della Toscana, con pioggia e temporali che insisteranno per la giornata odierna e fino alla mattina di domani.La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi prorogato il bollettino di criticità con codice giallo per temporali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Ancora maltempo in Toscana: prorogata l'allerta meteo