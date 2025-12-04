Ancora furti nelle casa e spunta la nuova truffa del panettone

Prosegue l'ondata di furti a Viterbo e provincia: gli ultimi episodi e segnalazioni da Monterosi, mentre a Monte Romano spunta una nuova truffa in pieno stile natalizio. Le forze dell'ordine sono costantemente impegnate per fronteggiare la situazione, mentre i cittadini sono invitati a mantenere. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Ancora furti nelle casa e spunta la nuova "truffa del panettone"

Leggi anche questi approfondimenti

https://www.ilcittadino.it/stories/lodi/la-banda-dei-furti-in-casa-finisce-in-carcere-a-lodi-o_175517_96/ - facebook.com Vai su Facebook

Ladri in casa, nuova raffica di furti nel Pordenonese: tutti i colpi nelle abitazioni senza allarme - Anche nel fine settimana che si è appena concluso, il “lavoro” dei ladri è stato intenso, da una ... Secondo ilgazzettino.it

Case svaligiate e famiglie in allarme: domenica una nuova ondata di furti - Il weekend bresciano si è chiuso con l’ennesima ondata di furti che sta alimentando, giorno dopo giorno, un clima di crescente preoccupazione tra residenti e commercianti. Segnala bresciatoday.it

Ondata di furti “take away”, a Pescara vecchia scatta una nuova allerta - La nuova frontiera degli assalti fra i tavolini all’aperto dei locali a Pescara vecchia suona così: un’occhiata velocissima a qualcosa, qualunque cosa, possa essere rimasta ... Da ilmessaggero.it

Furti seriali in casa ad Apecchio, ne spunta un altro. Ispezionate le telecamere dei due paesi - Avevano tentato un altro colpo in una casa i ladri che giovedì sera hanno svaligiato due appartamenti tra Apecchio e Piobbico. Come scrive corriereadriatico.it

Furti in casa, meno casi ma più paura: 14 milioni di italiani "visitati" almeno una volta dai ladri - Verisure sulla Sicurezza della Casa, presentato a Roma, raccontano un fenomeno in ... tgcom24.mediaset.it scrive

Ladri in casa, ancora furti in via Curiel: danni per 7mila euro. Derubato anche il vicino: «Ci voleva un metal detector per i miei nascondigli» - C’è una zona di Sacile dove subire un furto sta diventando sicuro come pagare le tasse. Secondo ilgazzettino.it