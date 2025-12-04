Ancona | trovato marito donna uccisa tubo di ferro possibile arma delitto

A meno di 48 ore dalla fuga è stato ritrovato vivo, Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la 49enne uccisa ieri a Pianello Vallesina nel comune di Monte Roberto, nell'Anconetano. L'uomo era irreperibile dal momento della scoperta del corpo esanime della donna. Giovedì, attorno alle 16.30, dopo serrate ricerche, l'avvistamento a Braccano, zona impervia di Matelica, nel Maceratese, quando un cacciatore che ha visto il 50enne appeso a un albero, probabilmente dopo aver tentato di togliersi la vita. I sanitari del 118 lo hanno stabilizzato ed è ricoverato all'ospedale di Camerino (Macerata) ma non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

