Ancona | trovato marito donna uccisa tubo di ferro possibile arma delitto
A meno di 48 ore dalla fuga è stato ritrovato vivo, Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la 49enne uccisa ieri a Pianello Vallesina nel comune di Monte Roberto, nell'Anconetano. L'uomo era irreperibile dal momento della scoperta del corpo esanime della donna. Giovedì, attorno alle 16.30, dopo serrate ricerche, l'avvistamento a Braccano, zona impervia di Matelica, nel Maceratese, quando un cacciatore che ha visto il 50enne appeso a un albero, probabilmente dopo aver tentato di togliersi la vita. I sanitari del 118 lo hanno stabilizzato ed è ricoverato all'ospedale di Camerino (Macerata) ma non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Femminicidio nelle Marche, trovato il marito. L'uomo, accusato di aver ucciso la moglie in provincia di Ancona, era in una zona impervia nel maceratese. Gravemente ferito ma vivo #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, donna trovata morta in casa: si cerca il marito. #lapresse #cronaca Leggi la notizia : lapresse.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Ancona: trovato marito donna uccisa, tubo di ferro possibile arma delitto - A meno di 48 ore dalla fuga è stato ritrovato vivo, Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la 49enne uccisa ieri a Pianello Vallesina nel ... Scrive iltempo.it
Donna uccisa ad Ancona, trovato il marito irreperibile dopo 24 ore di fuga. È gravemente ferito - Trovato riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona impervia del territorio di Matelica (Macerata) ... Riporta affaritaliani.it
Donna uccisa in casa ad Ancona, trovato il marito dopo 24 ore: è ferito. L'arma del delitto potrebbe essere un tubo di ferro - È durata poco più di 30 ore la fuga di Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone ritenuto responsabile del femminicidio della ... Segnala msn.com
Femminicidio Ancona, trovato gravemente ferito il marito della donna uccisa a botte - Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija – la donna uccisa a botte nell’Anconetano – è stato rintracciato in una zona impervia del territorio di Matelica (MC). Come scrive tg.la7.it
Donna uccisa ad Ancona, è stato trovato il marito: è gravemente ferito - È stato trovato Nazif Muslija, il marito di Sadjide Muslija, la donna di 49 anni trovata morta ieri a Monte Roberto, località Pianello. msn.com scrive
Ancona, trovato il marito della 49enne uccisa: Nazif Muslija è vivo ma ferito gravemente - Trovato vivo ma ferito gravemente il cinquantenne Nazif Muslija, il marito di Sadjide Muslija, la donna uccisa ieri a Pianello Vallesina nel comune di ... Scrive fanpage.it