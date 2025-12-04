Ancona trovato l' uomo che ha massacrato e ucciso la moglie | è ferito

È stato trovato l'uomo che ha ucciso la moglie massacrandola di botte ieri mattina, mercoledì 3 dicembre, nella sua casa di Pianello Vallesina, frazione del comune di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Si tratta di Nazif Muslija, 49enne di origine macedone. L'uomo, che sarebbe gravemente ferito, era irreperibile dal momento della scoperta del femminicidio. E infatti era ricercato con un mandato di fermo internazionale. Nelle scorse ore i carabinieri lo hanno trovato riverso al suolo in una zona impervia del territorio di Matelica, vicino a Macerata. L'ipotesi è che si sia lanciato nel vuoto per tentare il suicidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ancona, trovato l'uomo che ha massacrato e ucciso la moglie: è ferito

Scopri altri approfondimenti

Femminicidio nelle Marche, trovato il marito. L'uomo, accusato di aver ucciso la moglie in provincia di Ancona, era in una zona impervia nel maceratese. Gravemente ferito ma vivo #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, donna trovata morta in casa: si cerca il marito. #lapresse #cronaca Leggi la notizia : lapresse.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Ancona: trovato marito donna uccisa, tubo di ferro possibile arma delitto - A meno di 48 ore dalla fuga è stato ritrovato vivo, Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la 49enne uccisa ieri a Pianello Vallesina nel ... Da iltempo.it

Femminicidio nelle Marche, trovato l'uomo che ha ucciso la moglie massacrandola di botte: «È ferito» - È stato individuato ed è ferito Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, 49enne di origine macedone, massacrata di botte e uccisa ieri mattina, 3 dicembre, nella sua ... Riporta msn.com

Donna uccisa ad Ancona, trovato il marito irreperibile dopo 24 ore di fuga. È gravemente ferito - Trovato riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona impervia del territorio di Matelica (Macerata) ... Segnala affaritaliani.it

Donna uccisa in casa ad Ancona, trovato il marito dopo 24 ore: è ferito. L'arma del delitto potrebbe essere un tubo di ferro - È durata poco più di 30 ore la fuga di Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone ritenuto responsabile del femminicidio della ... Lo riporta msn.com

Trovato il marito della donna uccisa nel letto con un tubo di ferro: è gravemente ferito. “Sadjide era un angelo” - Femminicidio a Monte Roberto, il fuggitivo era riverso al suolo in una zona impervia del Maceratese, la sua Smart poco lontano. Lo riporta msn.com

Femminicidio nelle Marche, trovato impiccato l'uomo che ha ucciso la moglie: «Un passante l'ha salvato tagliando la corda, è grave» - È stato individuato ed è ferito Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, 49enne di origine macedone, massacrata di botte e uccisa ... Segnala msn.com