Ancona trovato il marito della 49enne uccisa | Nazif Muslija è vivo ma ferito gravemente

Trovato vivo ma ferito gravemente il cinquantenne Nazif Muslija, il marito di Sadjide Muslija, la donna uccisa ieri a Pianello Vallesina nel comune di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Era ricercato in tutta Italia con l'accusa di omicidio volontario della moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

