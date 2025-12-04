Ancona trovato dopo 24 ore di fuga il marito della donna assassinata | è ferito
Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone accusato del femminicidio della moglie Sadjide Muslija - avvenuto ieri a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona) - è stato trovato dai Carabinieri riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona impervia del territorio di Matelica (Macerata). L'uomo era ricercato da ieri ed è accusato di omicidio volontario aggravato. I sanitari del 118 intervenuti, stanno provvedendo a stabilizzarlo. La sua auto, una Smart bianca, è stata trovata abbandonata nei pressi del luogo di ritrovamento dell'uomo, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. C’è anche un tubo in ferro tra il materiale sequestrato dai carabinieri con i colleghi del Sis oggi nelle repertazioni degli oggetti della casa di Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona) dove ieri si è consumato il femminicidio di Sadjide Muslija, 49 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
