Ancona femminicidio Monte Roberto | proseguono le ricerche del marito

Sono ancora in corso le ricerche di Nazif Muslija, 50enne originario della Macedonia, ricercato da ieri dopo che il corpo della moglie è stato ritrovato senza vita nella camera da letto a Pianello di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Sulle tracce dell’uomo, le cui ricerche vanno avanti in maniera ininterrotta, ci sono i carabinieri. L’uomo, operaio in un’azienda di infissi della zona, era stato arrestato lo scorso aprile per maltrattamenti. Poi il patteggiamento, l’impegno a inserirsi in un percorso per uomini maltrattanti in cui però non c’era posto. E il ritorno nella casa coniugale, a luglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ancona, femminicidio Monte Roberto: proseguono le ricerche del marito

