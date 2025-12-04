Ancona femminicidio a Pianello Vallesina | si cerca il marito
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una donna trovata senza vita nel suo letto. È tuttora irreperibile Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, l’operaia di origini macedoni trovata morta nel letto della sua abitazione di via Garibaldi, a Pianello Vallesina (Monte Roberto, Ancona), con evidenti segni di violenza. La vittima avrebbe compiuto 50 anni il 12 dicembre. Nonostante precedenti denunce e una condanna del marito, la donna lo aveva nuovamente accolto in casa. Il tribunale gli aveva imposto di frequentare un corso per uomini maltrattanti, ma l’uomo era ancora in attesa di iniziare il percorso. Ora è il principale sospettato dell’omicidio ed è sparito, probabilmente alla guida di una Smart. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
Femminicidio nelle Marche, donna picchiata a morte in casa Il delitto in provincia di Ancona, il marito della vittima non si trova Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provi - facebook.com Vai su Facebook
Ancora un #femminicidio: in provincia di #Ancona una donna è stata massacrata di botte e uccisa dall’ex marito, ora in fuga. Ad aprile l’uomo era già stato arrestato per maltrattamenti. #Tg1 Lorenzo Santorelli Vai su X
Femminicidio a Pianello Vallesina. Picchiata a morte dentro casa. Marito irreperibile: caccia all’uomo - Erano tornati a convivere da poco nonostante fosse già stato arrestato per maltrattamenti. Lo riporta msn.com
Femminicidio ad Ancona: 50enne uccisa nella propria abitazione, l’ex marito è irreperibile - Tragedia a Pianello Vallesina, in provincia di Ancona: femminicidio di una 50enne, marito al momento irreperibile. Come scrive notizie.it
Cosa sappiamo del femminicidio di Ancona: Sadjide era già vittima di violenza, caccia al marito - Sadjide Muslija, che avrebbe compiuto 50 anni nei prossimi giorni, è stata uccisa a botte in casa a Monte Roberto, in provincia di Ancona ... Scrive fanpage.it
Femminicidio vicino ad Ancona, 49enne picchiata a morte in casa: si cerca il marito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio vicino ad Ancona, 49enne picchiata a morte in casa: si cerca il marito ... Come scrive tg24.sky.it
Femminicidio ad Ancona: donna picchiata a morte in casa - Trovata morta in casa una donna è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona: secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata ... Lo riporta tg.la7.it
Femminicidio Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, caccia al marito Nazif: l'aveva già aggredita con un'ascia - Durante l’irruzione con un’ascia in camera, il marito le aveva rotto il telefonino: “Questa sera ti ammazzo”, le aveva urlato contestandole un presunto tradimento. Secondo virgilio.it