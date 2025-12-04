ABBONATI A DAYITALIANEWS Una donna trovata senza vita nel suo letto. È tuttora irreperibile Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, l’operaia di origini macedoni trovata morta nel letto della sua abitazione di via Garibaldi, a Pianello Vallesina (Monte Roberto, Ancona), con evidenti segni di violenza. La vittima avrebbe compiuto 50 anni il 12 dicembre. Nonostante precedenti denunce e una condanna del marito, la donna lo aveva nuovamente accolto in casa. Il tribunale gli aveva imposto di frequentare un corso per uomini maltrattanti, ma l’uomo era ancora in attesa di iniziare il percorso. Ora è il principale sospettato dell’omicidio ed è sparito, probabilmente alla guida di una Smart. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ancona, femminicidio a Pianello Vallesina: si cerca il marito