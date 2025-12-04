Anche YouTube ha il suo wrapped nello stile di Spotify controlla il tuo canale
Google introduce per la prima volta il Recap di YouTube, il riepilogo annuale delle abitudini di visione sulla piattaforma video più utilizzata al mondo. Una novità che segue il modello già sperimentato con successo su YouTube Music e che si ispira al celebre Wrapped di Spotify, offrendo agli utenti una panoramica personalizzata del proprio utilizzo di YouTube nel 2025. Il Recap di YouTube rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai riassunti musicali già disponibili. Se YouTube Music analizza brani, generi, podcast e minuti di ascolto, il nuovo strumento si concentra sui contenuti video, offrendo una visione completa delle abitudini di visione degli utenti nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Cultweb.it
