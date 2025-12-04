Anche quest' anno le Stelle di Natale dell' Ail tornano nelle piazze del Brindisino

BRINDISI - Le Stelle di Natale dell'Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) tornano anche a Brindisi e nelle piazze di tutta la provincia il 5, 6, 7 e 8 dicembre, con l'obiettivo di finanziare la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Anche quest'anno le Stelle di Natale dell'Ail tornano nelle piazze del Brindisino

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Se non faccio Sanremo quest’anno non lo farò mai più”. Vanessa Incontrada sogna di condurre il Festival e conta sull’amicizia con Carlo. Invece Laura Pausini non sarà tra le co-conduttrici, ma ospite d’onore di #Sanremo2026 e ogni sera regalerà un’esibizi Vai su X

Primo pandoro di quest'anno Ricetta super collaudata Ricetta per stampo da 1kg Per il lievitino 100g latte tiepido 70g farina Manitoba 10g zucchero 12g lievito di birra In una ciotola mescolare lievito e zucchero (fare sciogliere) unire poi il latte e mescolar - facebook.com Vai su Facebook

AIL L’Aquila: tornano le Stelle di Natale per sostenere la ricerca contro leucemie e linfomi - AIL L’Aquila: tornano le Stelle di Natale per sostenere la ricerca contro leucemie e linfomi - Si legge su laquilablog.it

Tornano in piazza le Stelle di Natale dell’Ail. Un aiuto alla ricerca per combattere le leucemie - Dal 5 all’8 dicembre sarà possibile finanziare la lotta contro i tumori del sangue tramite l’Associazione. Segnala repubblica.it

Anche quest'anno le Stelle di Natale dell'Ail tornano nelle piazze del Brindisino - Oltre alle tradizionali piante, l'offerta si completa di altri doni per sostenere la raccolta fondi ... Da brindisireport.it

Tornano le Stelle di Natale AIL: dal 5 all’8 dicembre la solidarietà illumina Siracusa e provincia - I volontari AIL saranno presenti a Siracusa in piazza San Giovanni e presso il Centro Commerciale Archimede; ad Augusta in piazza Duomo; ad Avola in piazza Umberto; a Floridia in piazza del Popolo; a ... Da siracusanews.it

Ail, le Stelle di Natale in 220 piazze bresciane per i bambini malati - Il ricavato sarà desinato ad «Aiutiamo Tom», progetto che prevede l’adeguamento del reparto pediatrico di Trapianto del midollo osseo del Civile ... Secondo giornaledibrescia.it

In piazza le Stelle di Natale AIL: torna il tradizionale appuntamento con la solidarietà - 000 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 37° edizione ... Da napolitoday.it