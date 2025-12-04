Anche Prodi scarica Francesca Albanese il pressing per toglierle la cittadinanza di Bologna | Perseverare è diabolico…

«Perseverare è diabolico. Albanese persevera, il Comune di Bologna non faccia altrettanto». È la battuta lapidaria con cui ora anche Romano Prodi si schiera contro la paladina delle battaglie pro-Palestina finita nella bufera per una serie di affermazioni pericolose: le critiche al sindaco di Reggio Emilia reo di aver auspicato anche la liberazione degli ostaggi israeliani (prima del cessate il fuoco firmato Donald Trump), la gaffe sui napoletani «sfaticati», quindi il «monito ai giornalisti» che emergerebbe dal blitz con cui attivisti dei centri sociali hanno assaltato la redazione de La Stampa di Torino. 🔗 Leggi su Open.online

