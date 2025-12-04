Anche le petroliere fantasma nella lista dei bersagli di Kyiv O è una montatura?

Nella sua campagna di attacchi rivolti al sistema economico russo, l’Ucraina sembra aver aggiunto un nuovo bersaglio: quello delle petroliere della flotta ombra di Mosca. Due diversi attacchi, avvenuti a distanza di poche ore, sembrano confermare lo stabilirsi di questo nuovo trend, anche se alcune cose non tornano. La prima di queste due azioni risale allo scorso fine settimana, quando nella notte del 28 novembre le forze speciali ucraine hanno impiegato due Unmanned Surface Vessel del modello “Sea Baby” per attaccare le due petroliere Kairos e Virat, considerate come afferenti alla flotta fantasma del Cremlino, poco dopo che queste erano entrate nel Mar Nero dagli stretti turchi (ed erano ancora all’interno della Zona Economica Esclusiva di Ankara) ed erano dirette presso il terminal di Novorossijsk per rifornirsi di petrolio. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Anche le petroliere fantasma nella lista dei bersagli di Kyiv. O è una montatura?

