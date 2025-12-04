Anche le auto soffrono il caldo! Tutti i controlli da effettuare

Quando arriva il caldo forte mette a dura prova anche le auto. Nel vano motore il caldo può creare non pochi problemi, in particolare alle vetture più datate. Sono le batterie con oltre 5 anni di vita ad arrecare più problemi. Pertanto l'ideale sarebbe farla controllare. Basta fare un controllo veloce in officina. Tra i problemi più frequenti ci sono quelli derivanti da raffreddamento e lubrificazione. In estate le automobili cariche di bagagli e passeggeri sono sottoposte a maggiori stress meccanici. Se l'olio non è stato controllato o sostituito di recente insieme al filtro c'è la maggiore probabilità che all'avviamento la spia rossa rimanga accesa per qualche istante in più.

