Anche in un liceo di Lucca spunta la lista stupri Un nuovo caso dopo il Giulio Cesare di Roma

Un nuovo caso dopo il clamore mediatico del Giulio Cesare di Roma. Anche su un muro del liceo scientifico Vallisneri di Lucca è spuntata la scritta " lista stupri ", accompagnata dai nomi di due ragazze. Sempre su una parete del bagno dei maschi. E così uno dei più importanti istituti superiori cittadini si ritrova al centro della bufera. Un gesto di emulazione che fa rabbrividire, considerando che in questi giorni si è discusso molto della gravità del gesto al Giulio Cesare. Eppure qualche studente non ha trovato nulla di deplorevole in tutto ciò, tanto da replicare la frase choc. A sollevare il caso sono stati alcuni alunni che, dopo aver visto la scritta sul muro, hanno subito avvisato la dirigente scolastica e i docenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anche in un liceo di Lucca spunta la "lista stupri". Un nuovo caso dopo il Giulio Cesare di Roma

Argomenti simili trattati di recente

Anche a Lucca spunta una «lista stupri» nel bagno del liceo. Gli studenti denunciano: «Fatto abominevole» Vai su X

Dopo la “lista stupri” trovata nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare di Roma, un nuovo caso a Lucca. - facebook.com Vai su Facebook

Anche in un liceo di Lucca spunta la lista stupri. Un nuovo caso dopo il Giulio Cesare di Roma - I rappresentanti d'istituto: "Ci opponiamo fortemente a ogni tipo di violenza" ... Come scrive msn.com

Lucca, spunta una «lista stupri» nel bagno del liceo. Gli studenti denunciano: «Fatto abominevole» - È quanto stato rinvenuto ieri mattina in un bagno maschile del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, uno dei più importanti ... Scrive msn.com

“Lista degli stupri“ nel bagno del liceo - Dopo il fatto capitato al liceo Giulio Cesare di Roma con l’aberrante “lista degli stupri”, ieri è accaduta una ... Come scrive lanazione.it

“Lista stupri” nel bagno di un liceo scientifico, nuovo caso a Lucca: indaga la Polizia - Dopo la “lista stupri” trovata nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare di Roma, un nuovo caso a Lucca. fanpage.it scrive

“Lista stupri” anche in un liceo di Lucca: nel bagno i nomi di due ragazze e un organo genitale. La preside fa cancellare tutto, caccia al vandalo - Quello che molti temevano si è avverato: la scritta” sui muri del liceo Giulio Cesare di Roma, con la lista delle ragazze da violentare nei bagni, denunciata dal collettivo Zero Alibi, sta facendo “sc ... Riporta tecnicadellascuola.it

Lista degli stupri a Lucca al liceo scientifico Vallisneri, nuova scoperta in bagno dopo il caso di Roma - Dopo il Giulio Cesare di Roma, anche in un liceo di Lucca è comparsa una lista degli stupri. Segnala virgilio.it