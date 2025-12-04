Anche il sindaco Gualtieri si sfila da Più libri più liberi contro l’editore fascista E Orecchio Acerbo lascia l’Aie

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha disertato l’inaugurazione di Più libri più liberi. La decisione è legata alla partecipazione alla fiera della casa editrice di estrema destra «Passaggio al bosco», una presenza che ha acceso un duro confronto nel mondo culturale e che anche per Gualtieri rappresenta un limite su cui non può passar sopra. «L’antifascismo è per noi un vincolo costituzionale insuperabile. Roma non parteciperà alla conferenza stampa di inaugurazione della 24esima edizione di Più Libri Più Liberi», ha dichiarato l’assessore alla cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio. Nei giorni scorsi, oltre cento tra autori ed editori hanno sottoscritto un appello per contestarne la presenza. 🔗 Leggi su Open.online

Tesla ha ospitato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè per una dimostrazione su strada del sistema Full Self-Driving (Supervised): è la prima volta che un Sindaco italiano testa di persona le capacità più avanzate de Vai su X

Domani 3 dicembre il sindaco di roma Roberto Gualtieri verrà a Castelverde! Non mi farò scappare l’opportunità per fargli capire l’importanza della viabilità attuale e futura ( 50 anni che aspettiamo! ) A domani per gli aggiornamenti! - facebook.com Vai su Facebook

Le minacce a Gualtieri con il fucile in mano, il post inviato dal carcere: sequestrato il cellulare - Le tracce del messaggio minatorio pubblicato venerdì pomeriggio sui social contro il sindaco Roberto Gualtieri sono arrivate ieri mattina in una cella del carcere di Frosinone. Segnala ilmessaggero.it

Il sindaco Gualtieri minacciato sui social: "Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te" - Non appena è stata appresa la notizia, sono stati tanti i messaggi di sostegno inviati a Roberto Gualtieri dal mondo della politica. Secondo romatoday.it

Roma, minaccia il sindaco Gualtieri con un fucile sui social: "Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te" - Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. tgcom24.mediaset.it scrive

Roma, armato di fucile minaccia via social il sindaco Gualtieri. Solidarietà di Meloni. Scatta blitz interforze - Una foto con fucile automatico in pugno e una minaccia diretta al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Lo riporta adnkronos.com

Roma, il sindaco Roberto Gualtieri minacciato sui social: «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te». Blitz nella notte alle porte della Capitale - Almeno dalle minacce all’ex sindaca Virginia Raggi: l’immagine di un giovane in tuta nera che imbraccia un fucile mitragliatore. Segnala roma.corriere.it

Sindaco Gualtieri minacciato sui social - Messaggio intimidatorio via social al sindaco di Roma da parte di un uomo del clan Hilicic dopo l'abbattimento di due villette abusive a Rocca Cencia. rainews.it scrive