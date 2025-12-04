Anche dietro le sbarre la luce cerca un varco

Ilblogdigio.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un momento, nell’anno, in cui anche il silenzio sembra diventare più denso. Non è solo l’attesa delle feste, né il fruscio delle città che si illuminano: è qualcosa di più intimo, un richiamo antico che attraversa strade, case, volti e che, a volte, arriva perfino dove meno ce lo aspetteremmo. Anche in carcere. È . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Uta, gravidanza a rischio dietro le sbarre. La garante: «Va trasferita in una comunità» - Una giovane donna, incinta all’ottavo mese e tossicodipendente, potrebbe dare alla luce suo figlio dietro le sbarre del carcere di Uta. Riporta unionesarda.it

Aggressioni dietro le sbarre - Pugni, schiaffi e un televisore lanciato contro gli agenti della Polizia penitenziaria che cercavano di far rispettare ... Si legge su repubblica.it

“Per me dovresti stare dietro le sbarre”: Vito Loiacono, ex membro dei TheBoderline, torna sui social ma i commentatori non approvano - Sono passati quasi due anni dal tragico 14 giugno 2023, quando tre ragazzi e una ragazza, noti come TheBorderline, furono coinvolti in un grave incidente stradale. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Dietro Sbarre Luce Cerca