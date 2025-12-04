Anche dietro le sbarre la luce cerca un varco

C’è un momento, nell’anno, in cui anche il silenzio sembra diventare più denso. Non è solo l’attesa delle feste, né il fruscio delle città che si illuminano: è qualcosa di più intimo, un richiamo antico che attraversa strade, case, volti e che, a volte, arriva perfino dove meno ce lo aspetteremmo. Anche in carcere. È . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

