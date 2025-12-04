Analisi statistica rivela il fumetto più votato come il numero uno

Nel panorama dei fumetti, alcune opere hanno lasciato un'impronta indelebile nel tempo, emergendo come punti di riferimento e simboli di innovazione. Un'analisi delle liste più autorevoli consacra alcuni titoli come i più influenti e apprezzati nella storia del settore, offrendo uno spaccato sulla percezione critica e l'importanza relativa di ciascun lavoro. In questo contesto, vengono analizzati i risultati di uno studio recente che mette in evidenza le opere considerate più significative a livello globale, con focus particolare su alcune delle preferenze più consolidate. il fumetto più stimato di sempre: "Maus" di Art Spiegelman.

Avrei voluto attendere la conclusione dei miei calcoli statistici per dare, come di consueto ormai faccio da anni, i numeri a supporto dell'esposizione, ma i numerosi impegni, culturali e non, del periodo stanno ritardando l'analisi statistica, che pur farò, e ora, qui - facebook.com Vai su Facebook

