Amy Schumer spiega la sua drastica perdita di peso | L’ho fatto per sopravvivere

L'attrice ha svelato il motivo che l'ha spinta a perdere oltre 20 chili di peso, specificando di averlo fatto per la propria Amy Schumer ha pubblicato sui social un video sul proprio account Instagram ufficiale, mostrando una giornata tipo in famiglia insieme al marito Chris Fischer e al figlio Gene, 6 anni. Il video è stato successivamente cancellato e mostrava alcuni dettagli della casa spiegati dal figlio della coppia e si concludeva con Schumer che rispondeva a domande sulla sua drastica perdita di peso. Il motivo della perdita di peso di Amy Schumer Nel 2024, Amy Schumer ha ricevuto la diagnosi sulla sindrome di Cushing: "Avevo una malattia che rende il tuo viso estremamente gonfio e può ucciderti" ha spiegato Amy Schumer . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amy Schumer spiega la sua drastica perdita di peso: “L’ho fatto per sopravvivere”

Altre letture consigliate

Amy Schumer racconta la sua verità sul dimagrimento e la rinascita Amy Schumer ha rotto il silenzio con un reel pubblicato su Instagram, dove si mostra serena e rilassata, mentre risponde ai tanti gossip sul suo repentino calo di peso. L'attrice ha spiegato d - facebook.com Vai su Facebook

Amy Schumer spiega la sua drastica perdita di peso: “L’ho fatto per sopravvivere” - L'attrice ha svelato il motivo che l'ha spinta a perdere oltre 20 chili di peso, specificando di averlo fatto per la propria ... Riporta movieplayer.it

Ecco come e perché Amy Schumer svela l'incredibile trasformazione: «Ho perso 23 kg per sopravvivere» - Amy Schumer rompe il silenzio sul suo drastico dimagrimento, spiegando le vere ragioni dietro il cambiamento e smentendo le voci che circolano sulla sua vita privata. Come scrive bluewin.ch

Ha perso quasi 20 chili e il suo nuovo corpo ha suscitato una vera e propria polemica. - La comica, attrice e sceneggiatrice americana Amy Schumer è attualmente al centro di una controversia dopo aver perso quasi 20 chili e aver cancellato le foto del suo corpo precedente dai suoi account ... Secondo msn.com

Amy Schumer cancella tutte le sue foto da Instagram dopo la perdita di peso, e un’amica rivela: “Sta per divorziare” - Amy Schumer ha sorpreso i suoi follower un paio di giorni fa, cancellando quasi completamente il suo profilo Instagram. msn.com scrive

“Per i ricchi c’è l’Ozempic, per i poveri la body positivity”? Dalla star Amy Schumer che cancella da Instagram le foto ‘pre dimagrimento’ agli effetti collaterali ... - "Per i ricchi c’è l’Ozempic, per i poveri la body positivity" è una battuta di un episodio di South Park, anno 2024, titolo "The End of Obesity". Segnala ilfattoquotidiano.it

Un disastro di ragazza, John Cena spiega perché la scena di sesso con Amy Schumer è stata “super imbarazzante" - L'attore e star della WWE ricorda anche quanto sia stato imbarazzante il suo sketch di nudo agli Oscar di quest'anno. Riporta movieplayer.it