Amy Schumer dice di non ricorrere né al Botox né ai filler e spiega il perché ha assunto farmaci dimagranti
«Non per essere sexy: era un questione di sopravvivenza», ha ribadito l'attrice americana, 44 anni. La quale ha dovuto affrontare la sindrome di Cushing, causata da un'eccessiva esposizione all'ormone cortisolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
