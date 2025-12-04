Amy Schumer dice di non ricorrere né al Botox né ai filler e spiega il perché ha assunto farmaci dimagranti

Vanityfair.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Non per essere sexy: era un questione di sopravvivenza», ha ribadito l'attrice americana, 44 anni. La quale ha dovuto affrontare la sindrome di Cushing, causata da un'eccessiva esposizione all'ormone cortisolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

amy schumer dice di non ricorrere n233 al botox n233 ai filler e spiega il perch233 ha assunto farmaci dimagranti

© Vanityfair.it - Amy Schumer dice di non ricorrere né al Botox, né ai filler e spiega il perché ha assunto farmaci dimagranti

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Amy Schumer Dice Ricorrere