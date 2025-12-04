Amt Gavuglio | Licenziata come capro espiatorio I conti dell’azienda? Squilibri inevitabili

L’ex presidente dell’azienda di trasporto, messa alla porta dal nuovo cda, contrattacca. “Le scelte sono state collegiali. Bus gratis? Servivano per arrivare ai fondi ministeriali”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Amt, Gavuglio: “Licenziata come capro espiatorio. I conti dell’azienda? Squilibri inevitabili”

Leggi anche questi approfondimenti

Ilaria Gavuglio, ex presidente ed ex direttrice generale di AMT Genova, licenziata "per giusta causa" a novembre ha deciso di dire la sua e di rispondere pubblicamente alle pesanti accuse che le sono state formalizzate... - facebook.com Vai su Facebook

Amt, il buco di bilancio costa caro a Gavuglio: l’ex presidente licenziata per giusta causa Vai su X

Amt, Gavuglio: “Licenziata come capro espiatorio. I conti dell’azienda? Squilibri inevitabili” - L’ex presidente dell’azienda di trasporto, messa alla porta dal nuovo cda, contrattacca. Da ilsecoloxix.it

Amt, Gavuglio dopo il licenziamento: “Contro di me un attacco politico”. E annuncia la battaglia legale - L'ex presidente e direttrice generale: "Contestazioni diffamatorie e calunniose, presenterò un esposto alla Corte dei conti" ... Da msn.com

Amt, Gavuglio rompe il silenzio: "Fatta fuori per volontà politica, andrò alla Corte dei Conti" - Ilaria Gavuglio, ex presidente ed ex direttrice generale di AMT Genova, licenziata "per giusta causa" a novembre ha deciso di dire la sua e di rispondere pubblicamente alle pesanti accuse che le sono ... primocanale.it scrive

Caso Amt, ex dg Ilaria Gavuglio: "Contestazioni calunniose per licenziarmi, vicenda strumentalizzata politicamente" - Ilaria Gavuglio, ex dg Amt licenziata per giusta causa dal cda presieduto da Federico Berruti, risponde alle contestazioni facendo conoscere la sua versione. Lo riporta telenord.it

Amt, licenziata "per giusta causa" l’ex presidente e dg Ilaria Gavuglio - Il CdA di Amt ha deciso il licenziamento per giusta causa di Ilaria Gavuglio, ex presidente e direttore generale dell’azienda. Scrive telenord.it

Crisi Amt, licenziata l’ex presidente Ilaria Gavuglio - Dopo averla sospesa dal ruolo di direttrice generale, il consiglio di amministrazione ha deciso di risolvere il contratto “per giusta causa”, ritenendo leso ... ilsecoloxix.it scrive